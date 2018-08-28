مجددا... يوفنتوس يجني أموالا طائلة من صفقة رونالدو

لا يمر يوم إلا ويثبت نادي يوفنتوس الإيطالي صحة نظريته بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة ريال مدريد السابق، ونجم البيانكونيري الجديد.

وكان يوفنتوس تعاقد مع صاحب الخمس كرات الذهبية، مقابل 105 مليون يورو، قادما من ريال مدريد بعقد يمتد لأربع سنوات وراتب سنوي يصل إلى 30 مليون يورو.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم الاثنين، فإن إيرادات تذاكر يوفنتوس، زادت بنسبة 50% في أول مباراة له على أرضه أمام لاتسيو.

وأضاف الموقع: "النادي باع التذاكر الموسمية في أقل من أسبوع بعد ضم رونالدو".

وأشار: "مشجعو البيانكونيري تسارعوا على مكاتب بيع التذاكر لتجديد تذاكرهم الموسمية، رغم ارتفاع الأسعار بنسبة 30% تقريبا مقارنة بالموسم الماضي".

وأردف: "في المباراة الأولى على ملعب يوفنتوس أمام لاتسيو، حقق النادي مليوني و704 آلاف و173 يورو، أي بزيادة قدرها 48% مقارنة بأول مباراة في الموسم الماضي ضد كالياري والتي قدرت الإيردات وقتها بـ 882،541 يورو.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أيضا تخطت القيمة السوقية لنادي يوفنتوس الإيطالي عتبة المليار يورو للمرة الأولى منذ إدراجه في البورصة قبل 17 عاما، وذلك بفضل ما تعتبره الصحافة المحلية "تأثير رونالدو"، النجم البرتغالي الذي انضم لصفوفه هذا الصيف.

وبلغ سعر سهم النادي المتوج باللقب المحلي في المواسم السبعة الأخيرة، 1.024 يورو، عند نهاية التداولات في بورصة ميلانو، مساء الجمعة الماضي.

وبذلك، وصلت القيمة السوقية لنادي السيدة العجوز إلى مليار و31 مليون يورو، وهي الأعلى منذ إدراج النادي في سوق الأسهم عام 2001.