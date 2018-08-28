حقيقة انتقال نيمار إلى باريس سان جرمان

نفى النجم البرازيلي نيمار التقارير الإعلامية بشأن قرب مغادرته باريس سان جرمان الفرنسي وانتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على الأقل.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن نيمار قوله، عقب سؤاله من طرف أحد الصحفيين حول مستقبله: "لدي عقد مع باريس سان جرمان. سأبقى في باريس".

وراجت خلال الأيام الماضية أنباء تقول إن نيمار سيحمل قميص النادي الملكي هذا الصيف، بعد رحيل أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

وكانت صحيفة "سبورت" قالت إن الريال مستعد لتقديم عقد بقيمة 300 مليون يورو لضم البرازيلي نيمار، الذي كان قد انتقل إلى سان جرمان مقابل 222 مليون يورو العام الماضي في أكبر صفقة عرفتها كرة القدم بتاريخها.

ويتبقى أمام النادي "الملكي" 48 ساعة فقط لإجراء آخر التعاقدات، حيث يغلق سوق الانتقالات الصيفي في إسبانيا يوم 31 أغسطس.

وكان نيمار يتواجد هذا الأسبوع في برشلونة حيث التقى بزملائه السابقين في الفريق الكتالوني، وقال: "نعم حضرت تدريبات برشلونة. تحدثت مع الجميع تقريبا وقضيت وقتا جيدا. أفتقدهم كلهم".