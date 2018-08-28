محمد صلاح يفتح النار في وجه اتحاد الكرة المصرية

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانًا يرد فيه على التغريدة التي نشرها، المهاجم محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، أمس الأحد، في صفحته الشخصية مهاجمًا اتحاد الكرة، حيث قال: "الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة، لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا، ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي، لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!"، دون الكشف عن سباب الأزمة.

وذكر الاتحاد المصري في البيان الذي نشره في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، "في إطار حرص رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة مجتمعين على الشفافية، توجب التوضيح دون الدخول في أدق التفاصيل حرصًا منا على مصلحة اللاعب الذي نسعى دائما أن نراه على قمة كرة القدم العالمية مما يعود بالنفع على كرة القدم المصرية، وهو الأمر الذي لم ولن نتردد فيه".

وأضاف البيان: "الخطاب الموجه إلى رئيس الاتحاد لا يلقى أدنى القواعد المطلوبة في الحديث بين لاعب أو وكيله المعتمد مع رأس منظومة كرة القدم المصرية، وهو ما يؤكد المجلس على رفضه".

بدوره، ردّ محمد صلاح على الاتحاد المصري في مقطع فيديو مُصوّر انشر في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.