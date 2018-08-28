بالأسماء: نتائج الثانوية العامة للتحسين والإكمال في فلسطين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، نتائج الدورة الثانية ( التحسين والإكمال) من امتحان الثانوية العامة التوجيهي "الإنجاز" للعام 2018 في فلسطين، في الفروع العلمي والأدبي وريادة والأعمال والفروع المهنية.

جاء ذلك عقب اجتماع لجنة الامتحانات العامة برئاسة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم؛ لمناقشة نتائج الدورة الثانية من "الإنجاز" وإقرارها، والتي نُفذّت في شهر آب الحالي بالمحافظات الشمالية والجنوبية والمدارس الفلسطينية في الخارج في كل من قطر، ورومانيا، وبلغاريا، تطبيقاً للنظام الجديد "الإنجاز"، والذي منح الطلبة فرصاً إضافية لتحسين معدلاتهم أو استكمال بعضها بما لا يزيد عن أربعة مباحث، والتمكن من الالتحاق في مؤسسات التعليم العالي أسوةً بزملائهم الذين اجتازوا امتحان "الإنجاز" بنجاح في دورته الأولى التي عقدت في شهر حزيران الماضي.

وأوضحت اللجنة أنه بإمكان الطلبة الحصول على نتائجهم الآن من خلال الصفحات الإلكترونية الرسمية لمديريات التربية والتعليم العالي، في حين ستكون كشوف علاماتهم متوفرة في تمام الساعة 11 صباحا حيث ستعلن المديريات عبر صفحاتها الرسمية عن أماكن تسليمها.

ووفق بيان أصدرته الوزارة، فقد تقدم للدورة الثانية من امتحان "الإنجاز" للعام 2018 والتي تعقد بغرض التحسين أو الاستكمال؛ (16144) طالب/ة في مختلف الفروع من كافة محافظات الوطن، نجح منهم (12171) طالب/ة، إذ بلغت نسبة النجاح العامة في هذه الدورة (75.39%)، فيما بلغت نسبة النجاح في الفرع الأدبي (75.06%)، وفي الفرع العلمي (81.08%)، وفي فرع الريادة والأعمال (69.52%)، وفي الفروع المهنية (%62).

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