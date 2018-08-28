اليوم : فتح معبر رفح في الاتجاهين

من المقرر ان تفتح السلطات المصرية اليوم الثلاثاء ، معبر رفح البري في كلا الاتجاهين بعد اغلاق لعدة أيام بسبب عيد الأضحية وعودة حجاج المكرمة .

وكانت سفارة فلسطين بالقاهرة أعلنت، مساء امس الاثنين، أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في كلا الاتجاهين من أجل تسهيل سفر وعودة المواطنين الفلسطينين كافة من وإلى قطاع غزة بدءا من اليوم الثلاثاء حتى الخميس.

وقالت السفارة في بيان لها، إن هذا القرار يأتي عقب العمل في معبر رفح البري على قدم وساق الاثنين من أجل استقبال حجاج بيت الله الحرام ذوي مكرمة خادم الحرمين لأهالي الشهداء, حتى الاطمئنان على وصولهم أرض الوطن في قطاع غزة بسلام بعد رحلة الحج في الديار المقدسة.

ويستأنف العمل في معبر رفح اليوم الثلاثاء وفقا للآلية المعتادة لفئات السفر المختلفة, ومن ثم سيستقبل المعبر باقي حجاج المحافظات الجنوبية من الجمعة حتى الاثنين المقبل .

وقدم السفير دياب اللوح خالص تقدير وشكر الشعب الفلسطيني وقيادته لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبا وكافة الأجهزة المصرية الأمنية المعنية الذين لم يوفروا إمكانياتهم من أجل تسهيل سفر وعودة الحجاج الفلسطينيين مرورا بمطار القاهرة الدولي وحتى معبر رفح البري.

وثمن السفير عاليا حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تيسير تنقل أبناء الشعب الفلسطيني، سيما بعد توجيه تعليماته لكافة الجهات المعنية بضرورة تسهيل سفر الفلسطينيين من وإلى منفذ رفح البري بما يضمن سلامتهم ويخفف من معاناتهم, وذلك عبر تقديم الخطط والبرامج والاليات التي تسرع من مدة سفرهم الطويل.