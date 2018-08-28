تعليق الدوام في مستشفيات غزة عقب الاعتداء على طبيب

استنكرت وزارة الصحة في غزة الاعتداء على الطبيب ثائر داوود، مساء الاثنين، خلال أداء عمله في مستشفى العيون بغزة، معلنة تعليق الدوام بكافة المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية اليوم الثلاثاء، لمدة ساعتين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: "نستنكر الاعتداء الآثم بحق الطبيب ثائر داوود خلال قيامه بواجبه المهني في مستشفى العيون مساء الاثنين.

وأكد القدرة أن الوزارة ستلاحق بأحكام القانون كل من يعتدي على المؤسسات الصحية أو العاملين فيها.

وأشار القدرة إلى أن "الطواقم الطبية في مستشفى العيون بغزة وكافة المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية أعلنت تعليق الدوام اليوم الثلاثاء من الساعة الثامنة إلى الساعة العاشرة صباحاً احتجاجاً على الاعتداء الاثم بحق ثائر داوود وتكرار مثل هذه السلوكيات الخطيرة التي تسيء لشعبنا وقيمه النبيلة".