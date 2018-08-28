الاحتلال يقتحم نابلس والمستوطنون يهاجمون عوريف

اقتحمت الليلة قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، وسط اطلاق نار على المواطنين ما أدى إلى إصابة مواطنين بجراح أحدهما وصفت جراحه بالخطيرة، فيما هاجم قطعان المستوطنين منزلاً في بلدة عوريف جنوب المدينة وألحقوا أضراراً بالمنزل.

وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات جرت بين شبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام الاحتلال لمدينة نابلس، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة مواطنين، تم نقلهما إلى مستشفى رفيديا، ووصفت جراح أحدهما بالخطيرة.

في سياق متصل، هاجم مستوطنون، منزل المواطن نهاد ناجح عبد الفتاح الواقع بين بلدتي عوريف وعينابوس، على أطراف بلدة عوريف جنوب نابلس. ما أدى إلى إلحاق أضرار بنوافذ المنزل جراء الحجارة التي رشقها المستوطنون على المنزل.