سناب شات يتيح للمستخدمين إرسال صور GIF موسيقية

أعلنت خدمة مشاركة الصور المتحركة الموسيقية TuneMoji عن دمجها داخل تطبيق سناب شات، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع Business Insider الأمريكى، وهو ما يعنى فى النهاية أن المستخدمين الذين يمتلكون تطبيق TuneMojiعلى هواتفهم الذكية يمكنهم وضع مقاطع متحركة موسيقية إلى قصص سناب شات الخاصة بهم أو إرسالها داخل الدردشة.

ووفقا لما نشره موقع theverge الأمريكى، فيضيف تطبيق TuneMoji GIF موسيقى يتم تكرارها مع الصورة المتحركة، فيما يصنف TuneMoji كخدمة مشابهة تماما لطريقة عمل Giphy التى تمتلك قاعدة بيانات قابلة للبحث عن الصور المتحركة، حيث يمكن للمستخدمين البحث عن طريق الكلمات أو العبارات، أو عن طريق الرموز التعبيرية، وبمجرد تحديد ملف GIF الموسيقى الذى تريده، فإنك تختار المكان الذى تريد مشاركته فيه - وينبثق Snapchat الآن كخيار.

وقد تمكنت الشركة من الاندماج فى Snapchat من خلال مجموعة أدوات التطوير الجديدة، Snap Kit، والتى تسمح للمطورين بإحضار الميزات الأساسية لـ Snapchat إلى تطبيقاتهم، لكن بينما يمكن مشاركة TuneMoji GIFs على Snapchat، إلا أنه لا يمكن تنفيذه داخل Snapchat نفسه.