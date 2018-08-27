دواء لعلاج ضعف المناعة يحد من انتشار سرطان الدماغ

طور باحثون من مدينة هيوستن الأمريكية، علاجا جديدا في إطار اختبار أدوية لعلاج ضعف المناعة، اتضح أنه يقلص الميلانوما التي انتشرت في الدماغ، عن طريق تناول قرص واحد من عقارين.

واتضح للباحثين من مركز أندرسون للسرطان أن تناول قرص واحد من عقارين مخصصين لعلاج ضعف المناعة، فعال جدا في مكافحة سرطان الجلد الذي انتشر ووصل إلى أدمغة المرضى. وتعطي هذه النتيجة أملا جديدا في إدخال طريقة واعدة للعلاج المناعي.

ويأمل الباحثون في أن يساعد العلاج العديد من المرضى الذين يعانون من انتشار السرطان في أدمغتهم، والذي يلاحظ عادة في المرحلة الأخيرة للمرض. وقد سجل نجاح هذه الطريقة في علاج ضعف المناعة رسميا.

ووفقا للإحصائيات، يوجد في الولايات المتحدة وحدها 200 ألف مريض بالسرطان انتشر المرض في أدمغتهم.