الليمون.. يعالج عسر الهضم والحمى ويخلصك من الوزن الزائد

يحتوى الليمون على عناصر غذائية هامة من فيتامينات ومعادن وغيرها التى تمد الجسم بفوائد صحية عديدة لجسم الإنسان والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "organicfacts".

علاج عسر الهضم: يساعد عصير الليمون على علاج مشاكل الجهاز الهضمى مثل عسر الهضم والإمساك.

علاج الحمى: يمكن لعصير الليمون أن يساعد فى علاج البرد أو الأنفلونزا أو الحمى، وذلك من خلال زيادة التعرق.

العناية بالأسنان: يساعد عصير الليمون الطازج في التخلص من الألم، كما يمكن أن يوقف نزيف اللثة مع التخلص من الروائح الكريهة بالفم.

العناية بالشعر: يساعد عصير الليمون في علاج الشعر، ومشاكله من قشرة الرأس وفقدان الشعر

العناية بالبشرة: يعتبر عصير الليمون مطهر طبيعي ومعالج للمشاكل المتعلقة بالبشرة، كما يحد من ألم حروق الشمس ويساعد فى تخفيف الألم من لدغة النحل، كما يعالج حب الشباب والأكزيما.

التخلص من الوزن الزائد بالجسم: يساعد شرب عصير الليمون الممزوج بالماء الفاتر والعسل، في التخلص من الوزن الزائد بالجسم.