الشيخ يهاجم حماس !

في الوقت الذي تجري فيه القاهرة مباحثات مع الفصائل الفلسطينية للتوصل لتهدئة وانهاء الانقسام الفلسطيني، وقدمت ورقة لحركتي حماس وفتح، هاجم حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مساء اليوم، حركة حماس على خلفية مباحثات التهدئة التي جرت في القاهرة، مشدداً على أن حركته لن توافق على تهدئة قبل إنهاء الانقسام.

وقال الشيخ في لقاء بثه تلفزيون فلسطين مساء اليوم الإثنين، ان وفد فتح برئاسة عزام الأحمد سيسلم مصر الرد على الورقة المصرية للمصالحة، مضيفاً أن الرد ايجابياً، وتمنى أن يكون رد حركة حماس بنفس المستوى. كما قال.

وأوضح الشيخ أن المصالحة الوطنية هي أولوية واستراتيجية لدى القيادة الفلسطينية التي لديها الاستعداد الكامل لمواجهة مخططات تكريس الانقسام.

وقال: لن نقبل بدولة أو إمارة في قطاع غزة، والمصالحة المجزأة تدخلنا إلى صفقة القرن مباشرة.

وتساءل الشيخ، لماذا استيقظت امريكا واسرائيل لانقاذ غزة بعد 12 عاماً من الانقسام.

وحول موقف فتح من التهدئة، قال الشيخ:" نحن مع التهدئة ولسنا ضد التهدئة ولكن إذا كانت بالمقاس الإسرائيلي نحن ضدها، وفي حال تم انهاء الانقسام يتم الحديث عن تهدئة شاملة تضم الضفة الغربية.

يشار إلى أن التهدئة التي يجري الحديث عنها في القاهرة، هي تهدئة ميدانية، تهدئة مقابل تهدئة بدون أي تنازلات سياسية وتهدف إلى تخفيف الحصار عن قطاع غزة.

كما أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان مساء اليوم، أن الحديث عن ميناء ومطار هو أكذوبة.

ولفت الشيخ إلى أنه عرض على السلطة مشروع التهدئة بغزة بشكله الحالي وتم رفضه.

وحذر الشيخ حركة حماس، في حال لم تتعاطى بشكل إيجابي مع توجه فتح وتذهب للمصالحة وإنهاء الانقسام برعاية مصرية وفق مجموعة من الأفكار المطروحة الآن سيكون للسلطة رد ليس ببعيد، دون أن يكشف محتواه.