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فرنسا تدعو الاحتلال لإعادة النظر في القرارات الاستيطانية الجديدة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:58 - 27 اغسطس 2018
استيطان استيطان
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دعت فرنسا سلطات الاحتلال إلى إعادة النظر في القرارات الجديدة التي تقضي ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ، مؤكدة أن ذلك يهدد استمرارية الدولة الفلسطينية.

وأدانت باريس على لسان الناطقة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في بيان اليوم الاثنين، القرارات الجديدة التي اتّخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي تتيح بناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

وأوضحت "أن هذه القرارات وأعمال الهدم والإجلاء التي تطال السكان الفلسطينيين في المنطقة "ج"، خاصة في المنطقة المعروفة باسم "E1" تصبّ في الخطة عينها التي تهدد مباشرة استمرارية الدولة الفلسطينية المستقبلية".

ودعت فرنسا سلطات الاحتلال إلى "إعادة النظر في هذه القرارات والتخلّي عن خطة الاستيطان، بغية صون حلّ الدولتين اللتين من المفترض أن تتخذان من القدس عاصمة لهما"، مكررة تمسّكها بهذا الحلّ.

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