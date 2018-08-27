والدا هدار جولدن يتهما نتنياهو بالتذبذب تجاه حماس

اتهم والدا الضابط الإسرائيلي هدار جولدين الأسير لدى المقاومة بغزة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو باتباع سياسة التذبذب تجاه حماس، محذرين من أنها تمس بمستوطني غلاف قطاع غزة.

وقال والدا هدار الذي أسر شرق رفح جنوب قطاع غزة صيف 2014 إن "سياسة التذبذب والتردد لنتنياهو تجاه حماس بدل موقف قوي تجاهها تمس بسكان المدن والقرى المحيط بالقطاع".

وأضافا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية "إذ انها لا تطالب بإعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين أولاً"، في إشارة إلى مفاوضات "تسوية" في القطاع كما أعلن نتنياهو الأسبوع قبل الماضي.

وانتقد والدا الضابط غولدين قرار إعادة فتح حاجز بيت حانون (ايريز) شمال القطاع، قائلين إن "رئيس الوزراء اتخذ هذا القرار عقب الهدوء الذي ساد خلال الأيام الأخيرة، فبدلا من وقف إطلاق النار تستمر النار في الاشتعال"، في إشارة إلى تواصل الحرائق بمستوطنات الغلاف اليوم الاثنين.