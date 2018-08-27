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حمدان: ما يشاع حول إقامة ميناء و مطار عبارة عن أكاذيب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:58 - 27 اغسطس 2018
اسامة حمدان اسامة حمدان
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أكد القيادي في حماس أسامة حمدان إن صفقة القرن مشروع أمريكي إسرائيلي هدفه تصفية القضية الفلسطينية وعباس لم يعارض ذلك

و أضاف حمدان في تصريح له اليوم الاثنين قائلاً:" إن المشروع الوطني يقوم على أسس الوحدة والمقاومة والتحرير وحماس جزء من هذا المشروع"

و حول ما يجري الحديث عنه بشأن مباحثات التهدئة، أوضح حمدان أن التهدئة إجراء ميداني وافق عليها عباس في عام 2014، لافتاً الى أن مشروع التهدئة لا يتعارض مع المصلحة الوطنية الفلسطينية.

و لفت حمدان الى أن حديث التهدئة لا يشمل إقامة ميناء أو مطار خارج الأرض الفلسطينية وما يشاع في هذا الصدد أكاذيب.

و قال: "نريد اتفاق يحقق مصلحة شعبنا والكل الوطني مدعو للمشاركة فيه، و سنبذل كل الجهود لإنجاح الدور المصري في التخفيف عن قطاع غزة".

كما بين حمدان أن الكيان الصهيوني وصل لمعادلة أن إسقاط المقاومة الفلسطينية في غزة أمر غير ممكن.

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