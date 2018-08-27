اتحاد الكرة المصري يرفض المطالب المبالغ فيها من صلاح

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، رفضه للمطالب المبالغ فيها من المهاجم محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، وذلك وفقًا لبيان صادر من الاتحاد.

جاء البيان ردًا على التغريدة التي نشرها صلاح أمس الأحد على صفحته الشخصية مهاجمًا اتحاد الكرة قائلًا "الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة، لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا، ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي، لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!"، دون الكشف عن سباب الأزمة.

وقال الاتحاد المصري في بيانه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، "في إطار حرص رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة مجتمعين على الشفافية، توجب التوضيح دون الدخول في أدق التفاصيل حرصًا منا على مصلحة اللاعب الذي نسعى دائما أن نراه على قمة كرة القدم العالمية مما يعود بالنفع على كرة القدم المصرية، وهو الأمر الذي لم ولن نتردد فيه".

وأضاف البيان "الخطاب الموجه إلى رئيس الاتحاد لا يلقى أدنى القواعد المطلوبة في الحديث بين لاعب أو وكيله المعتمد مع رأس منظومة كرة القدم المصرية، وهو ما يؤكد المجلس على رفضه".

وأوضح "لن يسمح الاتحاد لأي طرف ثالث بإثارة الفتنة بينه وبين أي من أبنائه باعتباره الداعم الأساسي لهم، بالإضافة إلى رفض المبالغة في الطلبات التي يمكن وصف بعضها بغير المنطقية، هو أمر لن يقبله الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث أننا لا نتعامل بسياسة الكيل بمكيالين بين لاعب وآخر، حفاظًا منا على توفير بيئة رياضية قائمة على العدل والمساواة واللعب النظيف".

وأشار البيان "بناء عليه، وحرصا منا على مصلحة اللاعب في الفترة الحساسة الحالية، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر عدم الرد على هذه المخاطبات إلا في إطارها المناسب وفقًا للوائح الاتحاد الدولي (فيفا).

واختتم الاتحاد المصري بيانه "على الرغم من أن الاتحاد يربأ بنفسه عن الدخول في صراعات تضر بمصلحة أحد أفضل لاعبي كرة القدم المصرية قيمة وأخلاقًا، إلا أنه في حالة تمادي الطرف الثالث في مثل هذه التصرفات فإن الاتحاد سيتخذ الإجراءات القانونية المناسبة لحل مثل هذه الأمور وفقًا للائحته الداخلية وتعليمات الاتحاد الدولي".