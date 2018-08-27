نتنياهو: الليكود سيحقق انتصاراً ساحقاً في الانتخابات المقبلة

تعهد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بتحقيق انتصار ساحق في الانتخابات المقبلة لصالح حزب الليكود وبـ 40 مقعدا.

وقال نتنياهو وفقا لما نقله موقع صحيفة "معاريف" عنه، الهدف في الانتخابات المقبلة التي لا أعرف موعدها بعد ليس الحصول على 35 مقعدا فقط رغم أنه أمر جيد، لكن الهدف الأساسي هو 40 مقعدا.

وأشاد نتنياهو خلال مؤتمر لمرشحي حزب الليكود للانتخابات البلدية التي ستعقد نهاية شهر أكتوبر/ تشرين أول المقبل، بقوة حزبه في ظل الدعم الذي يتلقاه من الجمهور الذي قال أنه يرى الانجازات التي يحققها الحزب بعينه.

وبين أن حزبه سينافس بقوة في الانتخابات المحلية للبلديات، والانتخابات العامة المقبلة. قائلا "سوف ينمو ويكبر حزب الليكود إلى أن يصل عنان السماء".

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول مشروع قانون التجنيد الإلزامي لليهود المتزمتين. وسط ترجيحات بأنه يذهب لانتخابات مبكرة في حال لم يتم التوافق على القانون.