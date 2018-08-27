مصرع 3 أشخاص و اصابة 60 اخرين بحوادث سير

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 160 آخرون بجروح مختلفة، في 197 حادث سير، وقعت الأسبوع المنصرم في محافظات الضفة الغربية.

وأوضحت الشرطة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن إدارة شرطة المرور سجلت 197 حادث سير، نتج عنها مصرع شخصين وإصابة 160 آخرين، وصفت إصابة 8 منهم بالخطيرة، و18 بالمتوسطة، و134 بالطفيفة.

وأضافت أن شرطة المرور فحصت الأسبوع المنصرم 4725 مركبة، وأنزلت عن الشارع 18 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 1844 مخالفة مرورية، وحجزت 105 مركبات للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 23 مركبة غير قانونية .