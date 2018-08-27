ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

إسرائيل تشتري صواريخ مقاتلة لإصابة أي بقعة في الشرق الأوسط !

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:41 - 27 اغسطس 2018
وزير الحرب الإسرائيلي افيغدور ليبرمان وزير الحرب الإسرائيلي افيغدور ليبرمان
مشاركة

في أول صفقة بعد إنشاء قوة الصواريخ أرض-أرض داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عقدت حكومة الاحتلال صفقة لاقتناء صواريخ متطورة عالية الدقة لتعزيز قدراتها القتالية.

وأعلن وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم عن توقيعه عقدا بقيمة مئات ملايين الشواكل مع شركة "مصنع الجيش الإسرائيلي" بشأن شراء صواريخ عالية الدقة مزودة بالتكنولوجيا الحديثة.

وقال ليبرمان إن من شأن هذه الصواريخ استهداف أي مكان في الشرق الأوسط، حسب ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" العبرية.

من جانبها، كشفت وزارة الحرب الإسرائيلية عن بعض أنواع الصواريخ التي تقتنيها القوات المسلحة، مضيفة أن دائرة استهداف هذه الصواريخ تبلغ ما بين 30 و150 كلم، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" واسعة الانتشار.

وبين هذه الأسلحة، نسخة محسنة من منظومة ACCULAR الصاروخية القادرة على إطلاق 18 مقذوفة في الدقيقة الواحدة.

متعلقات