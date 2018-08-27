سان جيرمان يدرس شكوى برشلونة للفيفا

سلطت تقارير صحفية، الضوء على الأزمة بين ناديي باريس سان جيرمان وبرشلونة الإسباني، بسبب أدريان رابيو، لاعب النادي الفرنسي.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن العلاقات متوترة بين الناديين، منذ قضية البرازيلي نيمار في صيف 2017.

وأضافت "إدارة باريس تفكر في تقديم شكوى للاتحاد الدولي، بسبب الحديث المباشر للنادي الكتالوني مع رابيو، نظرًا لأن اللاعب لم يصل للأشهر الـ 6 الأخيرة في عقده".

وأشارت الصحيفة، إلى أن بيب سيجورا وإيريك أبيدال، سافرا إلى باريس في بداية يوليو/تموز الماضي، ليعبرا بشكل رسمي عن رغبة النادي الإسباني في التفاوض وضم رابيو، وهو أكبر دليل على النية الحسنة.

وأفاد التقرير، أن عرض باريس سان جيرمان لضم إيفان راكيتيتش مقابل 90 مليون يورو، كان وسيلة للرد على مفاوضات برشلونة مع رابيو.