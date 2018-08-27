لندن: لجنة دعم الصحفيين تنظم وقفة تضامنية مع الصحفيين الفلسطينيين



نظمت لجنة دعم الصحفيين في بريطانيا‏ بالتعاون مع عدد من النشطاء في منظمة Inminds Human Rights Group وقفة احتجاجية أمام مبنى نقابة الصحفيين البريطانيين في لندن، وذلك لدعم الإفراج عن الصحفيين الفلسطينيين القابعين ظلمًا في السجون الإسرائيلية.

وتقدم لجنة دعم الصحفيين والنشطاء بكتاب خطي لنقابة الصحافة البريطانية يحثهم على أخذ دورهم بشكل أكبر في حماية حقوق الصحفيين حول العالم وبالأخص في فلسطين.

في السياق، تحدثت الناشطة ريم عبد الله عن أهمية دور السلطة الرابعة في نقل الأخبار بكل مصداقية للعالم وعن أهمية حماية هذه السلطة وكل العاملين فيها وذلك بالتحرك الفوري؛ لإطلاق سراح كافة المعتقلين الصحفيين في فلسطين والعالم.

من جانبها، شددت رنا قاسم على أهمية الوقوف صفًا واحدًا لدعم قضية الصحفيين المعتقلين وتقديم كل المساعدات في سبيل نيل حريتهم المسلوبة.

أما الإعلامي حسن الجرح فقد طالب بإطلاق سراح كافة الصحفيين وتمكينهم من ممارسة عملهم المشروع ضمن الأطر القانونية.