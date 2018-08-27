اندلاع اربعة حرائق في المستوطنات القريبة من القطاع

زعمت وسائل الإعلام العبرية أن أربعة حرائق اندلعت، اليوم الاثنين، في محيط قطاع غزة، إحداها على الأقل نتيجة لبالون أطلقه فلسطينيون من قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن المواطنين الفلسطينيين اطلقوا صباح اليوم عشرات البالونات المشتعلة، باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع، حسب مصادر عبرية.

واوضحت المصادر العبرية أن أربعة حرائق اندلعت في مناطق "تلمي يوسيف" وغابة "بئيري" وغابة "شوكدة" وبالقرب من محيط مستوطنة "سعد"، الواقعة في محيط القطاع، مشيرة إلى أن حريقا على الأقل تأكد اندلاعه بسبب البالونات الحارقة، فيما لا تزال قوات الاحتلال تحقق في أسباب اندلاع بقية الحرائق.

وسارعت مواقع تابعة للمستوطنين للتحريض على قطاع غزة، وربط عودة إطلاق البالونات بقرار وزير الجيش الإسرائيلي إعادة فتح معبر بيت حانون "إيرز" صباح اليوم، مدعية أن حماس تريد أن تقول لليبرمان إن فتح المعبر يمثل انتصارا على الاحتلال.