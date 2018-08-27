ادعيس يدعو الفلسطينيين لحماية الأقصى من هجمة الإسرائيليين

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية د. يوسف ادعيس "إن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الاقصى أصبحت تنحو باتجاه ليس السيطرة الكاملة عليه فحسب، وإنما على محيطه أيضاً في سلب واضح للأراضي الوقفية ولممتلكات المسلمين تحت حجج وذرائع مرفوضة جملة وتفصيلاً"، مشدداً على أن الأقصى بساحاته، ومحيطه هو وقف إسلامي خالص لا يمكن بحال تغيير هذه الحقيقة بقرارات أيٍ كان.

وندد ادعيس بالمحاولات الرامية للسيطرة على الأقصى من خلال ما يقوم به جيش الاحتلال من حراسة سوائب المستوطنين حين يقتحمون الأقصى، أو من خلال استصدار قرارات تحت ذرائع قانونية تشرعن صلاة اليهود داخل ساحات الأقصى، مشيراً إلى أنَّ الذي يدفع الاحتلال يدفع لتحويل الأقصى إلى مكان للصراع الديني، وليس السياسي فقط، داعياً حكومة الاحتلال إلى الكف عن هذه الممارسات الخطيرة وغير المعقولة التي تتجاوز حساسية وأهمية الاقصى في نفوس المسلمين.

ووجه ادعيس نداءه لجميع المسلمين في العالم للوقوف في وجه الانتهاكات التي أصبحت تناقش السيادة على الأقصى، مطالباً الفلسطينيين بالوقوف بصرامة أمام هذه الهجمة التي تحاول النيل من عقيدتنا وهويتنا الحضارية والدينية.

كما، وطالب ادعيس اليونسكو التي أصدرت قرارات مهمة تتعلق بالأقصى والبلدة القديمة وحائط البراق الى العمل قبل فوات الأوان من أجل إيقاف هذا العبث بالمقدسات والمشاعر الدينية والوطنية.