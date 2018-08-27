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الحسيني: عباس سيطالب بعضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:56 - 27 اغسطس 2018
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أعلن وزير شؤون القدس وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عدنان الحسيني أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس سيقدم رسميا طلب عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة خلال خطابه أمام الجمعية العامة في أيلول القادم.

وقال الحسيني إنه سيكون هناك قرارات صعبة ومصيرية بعد خطاب الرئيس في الأمم المتحدة وأهمها الشروع بخطوات تحديد العلاقة مع سلطات الاحتلال واصفا هذه الخطوات بالتدريجية وحسب ما تتطلبه المرحلة الراهنة.

وأوضح الحسيني أن اجتماعا لتنفيذية منظمة التحرير سيعقد اليوم وعلى أجندته موضوع الاعتراف بدولة فلسطين وطلب الحماية الدولية وقضية اللاجئين ناهيك عن مراجعة شاملة لقرارات المجلس المركزي والقرارات السابق

 

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