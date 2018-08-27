ليفربول دخل على خط أزمة محمد صلاح مع الاتحاد المصري

أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي ليفربول الإنجليزي دخل على خط أزمة لاعبه محمد صلاح، وأرسل احتجاجا إلى اتحاد الكرة المصري لكرة القدم.

نشر موقع "يلا كورة" الرياضي المصري، تقريرا، أشار فيه إلى أن مصدرا من داخل الاتحاد المصري، أكد وصول خطاب احتجاج رسمي من ليفربول.

وقال المصدر: "أبدى النادي الإنجليزي اعتراضا على موعد إرسال طلب استدعاء محمد صلاح إلى معسكر المنتخب المصري".

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر النيجر يوم 8 سبتمبر/ أيلول المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 في المغرب.

وأشار المصدر إلى أن "ليفربول أبدى اعتراضه على موعد طلب اتحاد الكرة لضم صلاح لمعسكر المنتخب، وأشار أن لوائح "فيفا" تنص على إرسال الطلب قبل 15 يوما من بداية الأجندة الدولية وهو تعديل أغفله اتحاد الكرة".

وتابع المصدر "اتحاد الكرة أرسل إلى ليفربول طلبا لضم محمد صلاح لمعسكر المنتخب قبل 15 يوم من موعد مباراة النيجر وليس بداية الأجندة الدولية، وهو ما جعل ليفربول يبدى اعتراضه لأن اتحاد الكرة تأخر 4 أيام".