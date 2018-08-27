تحذيرات من تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين

حذر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، من تصاعد اعتداءات المستوطنين وزيادة الهجمات ضد الفلسطينيين، خاصة في ريف نابلس الجنوبي والمناطق المحيطة به.

وقال دغلس، اليوم الاثنين، إن هناك عصابات من المستوطنين تتنقل في محيط قرى نابلس وقرى غرب وشمال رام الله، تحاول تنفيذ اعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، مشيرا إلى أن الأيام الماضية شهدت مناطق عدة هجمات للمستوطنين أدت الى الحاق الاضرار بالممتلكات".

ودعا الى مزيد من اليقظة والانتباه؛ خوفا من تنفيذ هجمات قد تودي بحياة اشخاص.

يشار الى ان المستوطنين أعطبوا اطارات عدد من المركبات في قرى جنوب نابلس قبل أيام، وفجر اليوم خطوا شعارات عنصرية واعطبوا اطارات مركبات في بلدة سنجل شمال رام الله.