5615 طالب وطالبة يتقدمون غداً للامتحان الشامل بشكل موحد في الضفة و القطاع

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن 5615 طالبة يتوجهون غداً الثلاثاء لتقديم الامتحان التطبيقي الشامل للعام الدراسي 2017-2018؛ وذلك للكليات التقنية وكليات المجتمع المتوسطة، بشكل موحد ما بين المحافظات الشمالية والجنوبية؛ إذ سيعقد الشق النظري من الامتحان غداً؛ فيما يعقد الشق العملي أيام الأربعاء والخميس 29-30/8/2018 والسبت 1/9/2018.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، إلى أن 2853 طالب/ة في المحافظات الشمالية سيتقدمون للامتحان بشقيه النظري والعملي؛ من 19 كلية تقنية وكلية مجتمع؛ وذلك في 74 تخصص نظري وعملي والإثنين معاً، فيما يتقدم للامتحان في المحافظات الجنوبية 2762 طالب/ة موزعين على 22 كلية، وذلك في 87 تخصص نظري وعملي والإثنين معاً؛ إذ سيتوزع جميع الطلبة على 20 قاعة في الضفة و القطاع.

وجددت الوزارة، التأكيد على أن عقد الامتحان بشكل موحد بين جناحي الوطن لأول مرة منذ ما يزيد عن 10 سنوات، يأتي استمراراً للجهود التي تبذلها الوزارة لتوحيد كافة الإجراءات والترتيبات في مختلف مجالات التعليم.