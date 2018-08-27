الهندي:توصلنا لتهدئة شفوية مع حق الرد على أي اعتداء "إسرائيلي"

أكد الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي أن حركته والفصائل الفلسطينية توصلت إلى تفاهمات شفوية غير مكتوبة مع (إسرائيل)، فيما يبقى للمقاومة حق الرد على الاعتداءات الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مبيناً أن (إسرائيل) تعرف إمكانيات المقاومة وتعرف أن هناك تطور نقلي في قدرات المقاومة.

وأوضح الهندي أن محادثات القاهرة بحثت ملفي المصالحة والتهدئة، مشيراً إلى أن التهدئة ستحتاج لوقت طويل لأن الرئيس عباس يرفض المصالحة إلا بعد إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وبناء مجلس وطني جديد في الأماكن التي يتم التوافق عليها، وانتخاب لجنة تنفيذية تقوم بإجراء المصالحة المطلوبة وتعزيز صمود الشعب الفلسطينية وبناء استراتيجية وطنية.

جاء ذلك خلال لقاء سياسي حول "المستجدات السياسية والحركية" نظمته دائرة العمل النسائي في مسجد أرض الرباط بمدينة غزة، بحضور الدكتور يوسف الحساينة والدكتور سمير زقوت والأستاذ نضال ارحيم والدكتور أسامة الأخرس، ولفيف من قيادات وكوادر الحركة النسائية.

وقال الهندي: "إن سلاح شعبنا في روحه وإرادته، وستبقى إرادة المقاومة ترد كل الاعتداءات عن شعبنا وكل المؤامرات التي تحاك ضده، مشددا على أن المؤامرات التي تحاول الالتفاف على المقاومة الفلسطينية ستفشل.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في كسر إرادة وعزيمة الشعب الفلسطيني على الرغم من أنه شن ثلاثة حروب عليه وما زال يحاصره لأكثر من عشر سنوات.

























