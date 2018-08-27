النائب العام يمنع النشر في قضية قتل مواطن وزوجته في بلدة يعبد

قرر النائب العام المستشار أحمد براك منع نشر أية تصريحات أو معلومات أو تفاصيل أو صور لأطفال تتعلق بحادثة مقتل مواطن وزوجته والتي وقعت صباح اليوم الاثنين، في شقة سكنية في بلدة يعبد جنوب غرب جنين لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق الابتدائي.

وعليه يمنع النشر في القضية أعلاه وبالتحديد تداول صور الأطفال الضحايا تحت طائلة المسؤولية وعرقلة سير العدالة، كون ذلك يضر بالمصلحة الفضلى للأطفال ويؤثر على مجريات التحقيق وسير الإجراءات وجمع الأدلة وصولا إلى الحقيقة ولإبعاد? التحقيقات عن المؤثرات الاعلامية والرأي العام.

يذكر أن الجريمة وقعت صباح اليوم، حيث تلقت الشرطة بلاغا حول إطلاق النار على مواطن وزوجته من بلدة دير سامت غرب مدينة دورا من قبل مجهولين، وعلى الفور تحركت لمكان الحادث وعثرت على جثتين لمواطن وزوجته في شقة سكنية ببلدة يعبد جنوب غرب جنين، وطفلين على قيد الحياة، حيث باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق بالتحفظ على الجثمانين وتحويلهما للطب الشرعي وتقديم الرعاية اللازمة للأطفال حسب ما تقتضي مصلحتهما الفضلى.

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