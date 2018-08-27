الاحتلال يقتني صواريخ جديدة دقيقة الهدف وتصل لأي نقطة

ذكرت مصادر عبرية اليوم الاثنين، أن وزارة الحرب "الإسرائيلية" وقَعَت على اتفاق مع الصناعات العسكرية "الإسرائيلية" للتطوير والتسلح بصواريخ دقيقة الهدف بقيمة ملايين الشواكل.

ووفقاً لموقع "يديعوت أحرنوت"، قالت وزارة الحرب "الإسرائيلية" أن قدرة الصواريخ كبيرة جداً لإصابتها الهدف بدقة وستحسن قدرات الجيش بشكل كبير ويمكن إطلاقها نحو أهدافها من مسافة بعيدة، وتتمتع بتكنولوجيا متطورة تناسب المعارك الحديثة .

وحسب الموقع، فقد جاءت الصفقة وفقاً لتعليمات وزير الحرب أفيغدور ليبرمان الذي قال ليبرمان أن الخطة تتمثل بإقامة منظومة صواريخ دقيقة الإصابة وجزء من تلك الصواريخ في إطار التصنيع، فشراؤنا لتلك الصواريخ سيقوي الجيش على المدي القصير والبعيد.