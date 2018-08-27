الصحة: لا يوجد أي استجابة من الجهات المانحة لتوفير الوقود

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عدم وجود أي استجابة من الجهات المانحة لتوفير الوقود لمرافق وزارة الصحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة:"لا يوجد أي استجابة من الجهات المانحة لتوفير الوقود لمرافق وزارة الصحة".

وكانت وزارة الصحة قد حذرت في وقت سابق من أزمة وقود تهدد الخدمات والمرافق الصحية في ظل أزمة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة.

ويضم القطاع 13 مستشفىً حكوميًا، و54 مركزًا صحيًا لتقديم الرعاية الأولية، تغطّي حوالي 95% من الخدمات الطبية المقدمة لأكثر من 2 مليون مواطن بغزة، فيما تغطي بقية الخدمات عيادات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

ووفقاً لوزارة الصحة، فإن مستشفيات غزة بحاجة إلى 450 ألف لتر من الوقود شهريًا، لتشغيل المولدات الكهربائية في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتراوح بين 8-12ساعة يوميًا، بينما تحتاج حوالي 950 ألف لتر شهريًا حال انقطاع الكهرباء لمدة 20 ساعة يوميًا.

ويعاني قطاع غزة من أزمة كهرباء حادة عمرها يقارب 10 سنوات، إذ تصل ساعات قطع التيار الكهربائي في الوقت الراهن من 16-20 ساعة يوميا.