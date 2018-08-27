نائب منسق الأمم المتحدة ميلادينوف يصل قطاع غزة

وصل، صباح اليوم الاثنين، نائب منسق عملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز.

وأنهى نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف قبل أسابيع، "زيارة خاطفة" إلى قطاع غزة، استمرت نحو ثلاث ساعات. ولم يُعرف سبب زيارة المسؤول الأممي للقطاع.

ونهاية يوليو/تموز الماضي، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن خطة مصرية للتهدئة بين "إسرائيل" وحماس في غزة، بالتعاون مع المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف.

وكانت فصائل فلسطينية قد أجرت قبل عيد الأضحى مشاورات ومباحثات مع الجانب المصري بشأن مقترحات لتحقيق المصالحة ووقف إطلاق النار، وتنفيذ مشاريع إنسانية في غزة.