الاحتلال يعتقل مقدسياً ويبعد مواطنة وابنتها عن المسجد الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، الناشط المقدسي زهير خضر عبد الفتاح الرجبي (47 عاما)، من منزله بحي بطن الهوى/ الحارة الوسطى في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

يذكر أن الرجبي، رئيس لجنة حي بطن الهوى، تعرض للاعتقال والاستجواب أكثر من مرة على خلفية تصديه والسكان لمخططات الاحتلال وجمعياته الاستيطانية في الاستيلاء على عقارات الحي وتحويلها الى بؤر استيطانية.

وفي السياق ذاته، قررت سلطات الاحتلال، ليلة أمس، الافراج عن الطفلة المقدسية شفاء أبو غالية (16 عاماً) بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين، وذلك عقب التحقيق معها بمركز التوقيف المعروف باسم "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة، لعدّة ساعات.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الطفلة أبو غالية ظهر أمس خلال خروجها من المسجد الأقصى من جهة باب حطة، علما أن الاحتلال سبق هذا القرار بقرار مشابه بإبعاد والدة الطفلة أبو غالية، خديجة خويص عن المسجد الأقصى والقدس القديمة لمدة ستة شهور.