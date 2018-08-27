انتزاع قرار بوقف هدم منزل وإزالة آخر متنقل في بيت لحم

انتزعت هيئة شؤون مقاومة الجدار والاستيطان، ومؤسسة "سانت ايف" الحقوقية للدفاع عن الأراضي، قرارا من المحكمة العليا الاسرائيلية، بوقف هدم منزل في بلدة الخضر، وإزالة منزل متنقل في بتير في محافظة بيت لحم.

وأوضح ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، أنه تم انتزاع قرار من المحكمة العليا الاسرائيلية، بوقف هدم منزل المواطنين سميح صلاح في بلدة الخضر، وعدم إزالة منزل متنقل يعود للمواطنة هناء أبو حارثية في بتير، بحجة عدم الترخيص.

وبين أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها انتزاع قرار من المحكمة الاسرائيلية بوقف الهدم، مشيرا إلى انتزاع قرار بوقف الهدم في مدرسة التحدي في منطقة "جب الذيب" شرق بيت لحم، وازالة بيوت متنقلة لمستوطنين في منطقة "واد الغويط" من أراضي بلدة الخضر، وكذلك الأمر بإخلاء مستوطن من أراضي "خلة النحلة" جنوب بيت لحم.