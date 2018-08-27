صحيفة "إسرائيلية": الهدوء في غزة مقابل زيادة الكهرباء ودفع قطر لرواتب الموظفين

كشف مصدر "إسرائيلي" مقرّب من رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس، عن إن إسرائيل مستعدة مبدئياً لزيادة التيار الكهرباء لقطاع غزة وتمكين قطر من دفع رواتب غزة مقابل استمرار الهدوء مع فصائل غزة".

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من نتنياهو عن المصدر قوله: إن "إسرائيل مستعدة من حيث المبدأ لزيادة التيار الكهربائي ودفع رواتب موظفي غزة بتمويل قطري، لكن شريطة أن يسود الهدوء الكامل منطقة الجنوب على غرار الوضع الذي ساد بعد حرب العام 2014".

وذكر المصدر أن "الحوار حول ممر مائي بين غزة وقبرص سيكون بعد استعادة الهدوء الكامل في الجنوب"، مضيفاً: "هدفنا هو التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار بما في ذلك الهدوء حول السياج الفاصل، ولا يمكن التقدم لأي مرحلة دون تحقيق الهدوء".

وأقر المصدر رفيع المستوى بإجراء مفاوضات غير مباشرة مع "حماس" عبر وسطاء بشأن الأوضاع في غزة، إلا أنه عزا "التحسن في الوضع الأمني بالجنوب إلى الضربات التي وجهها الجيش لحماس مؤخراً"، وفق زعمه.