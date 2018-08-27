جريمة بشعة: مقتل زوجين من الخليل بإطلاق نار عليهما داخل شقتهما

قتل زوج وزوجته من سكان محافظة الخليل، فجر اليوم الاثنين، بإطلاق نار عليهما من قبل مجهولين في شقة سكنية ببلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وقال محافظ جنين إبراهيم رمضان، إن المواطن عز حروب (53 عاما) ، وزجته أمل (35 عاما)، من بلدة دورا في الخليل قتلا رميا بالرصاص في شقة سكنية في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، من قبل مجهولين ولاذوا بالفرار، مشيرا إلى أن طفليهما كانا بنفس الشقة ولم يطلق النار باتجاههما.

وأضاف رمضان إنه أعطى تعليماته للمؤسسة الأمنية التي هرعت الى المكان على الفور للمباشرة في التحقيق بالحادث.

واستنكر المحافظ هذا العمل الإجرامي، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية ستلقي القبض على المجرمين.

يشار إلى أن العائلة تعيش منذ نحو العام في بلدة يعبد.