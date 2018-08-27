الوزير ادعيس: وفاة حاج فلسطيني من بيت لحم في مكة المكرمة

أعلن الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية بأن الحاج (كامل تايه محمد عبيات) من منطقة بيت لحم قد توفاه الله بعد ان أنهى طواف الوداع وهو من حجاج الطيران، وكان من المفترض أن يعود صباحاً لأرض الوطن عبر مطار جدة، وكان يرافق المرحوم بإذن الله إثنان من أولاده ومعهم زوجاتهم والذين سيعودون كما هو مقرر صباح اليوم إلى فلسطين.

وأكد ادعيس، الذي توجه إلى أهل الفقيد الحاج كامل عبيات بأسمى آيات التعزية والمواساة، أن طواقم وزارة الأوقاف المرافقة لحجاج الطيران والتي تتواجد إلى الآن في مكة، تابعت الإجراءات المتعلقة بالدفن، وانهاء المعاملات الرسمية اللازمة في هكذا حالات.

وتمنى ادعيس للفقيد الرحمة والغفران من الله عز وجل ولأهله الصبر والسلوان.

تجدر الإشارة هنا إلى أن وفاة الحاج كامل عبيات ترفع عدد وفيات بعثة حجاج فلسطين إلى اثنين.