بدران: تأجيل مباحثات الفصائل الفلسطينية بالقاهرة لعدة أيام

أعلن عضو المكتب السياسي في حركة حماس حسام بدران، مساء اليوم، عن تأجيل مباحثات الفصائل الفلسطينية في القاهرة حول التهدئة والمصالحة التي كانت مقررة غدا الاثنين لعدة أيام.

وأكد بدران في تصريح له على حسابه عبر "تويتر"، أن موقف حركته ثابت في الحرص على تحقيق وحدة وطنية حقيقية على أساس اتفاقية 2011.

وشدد على أن حركته مؤمنة بأن كل ما يتعلق في غزة أو غيرها من القضايا الفلسطينية يجب أن يدار بتوافق وطني.