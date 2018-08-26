الخليل: إغلاق مخبز ومحل حلويات لافتقارهما للشروط الصحية

أغلقت وزارة الصحة، اليوم الأحد، مخبزاً في مدينة الخليل، لافتقاره لأدنى الشروط الصحية والبيئية، وعدم مطابقة المعدات بداخله للمواصفات الصحيّة.

‎وأفادت الوزارة في بيان صحفي، أنّه تم إغلاق المخبز بالتعاون مع الضابطة الجمركية ونيابة الجرائم الاقتصادية، لحين تصويب أوضاعه وفق شروط السلامة الغذائية، كما أتلفت كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وفي السياق ذاته، أغلقت وزارة الصحة، اليوم، محلاً لبيع الحلويات في قرية بديا بمحافظة سلفيت، لافتقاره لأدنى الشروط البيئية والصحية، وتمت إحالة الملف لنيابة الجرائم الاقتصادية.

‎وأوضحت الوزارة أنه تم إغلاق المحل قبل نحو أسبوعين لحين تصويب أوضاعه، إلا انه عاد للعمل بعد تطبيقه للشروط الصحيّة، وجرى اليوم إغلاقه للمرة الثانية لعدم التزامه بالشروط الصحية وعوامل النظافة.

وأكدت ان طواقمها تعمل بشكل دوري على تفقّد كافة المنشآت الغذائية للتأكد من مطابقتها للشروط الصحيّة وسلامة المواد الغذائية بداخلها.

وأهابت الصحة بأصحاب جميع المنشآت الغذائية التقيّد بالشروط الصحيّة والبيئيّة من أجل ضمان تقديم الغذاء الصحي للمواطنين.