بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، مساء اليوم، آلية حافلة السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين 2018/08/27.

وأشارت إلى أن السفر سيكون لحملة الجوازات المصرية والحافلة الأولى من الكشف الجديد المرفق أدناه في كشف الأسماء.

وأهابت الداخلية بالمسافرين، للتواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس لتسهيل سفرهم.

ونوهت إلى ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وضرورة إحضار "حجة عدم ممانعة" للأبناء المرفقون مع أمهاتهم من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر.

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