وزير الدفاع الإيراني يبحث في سوريا علاقات التعاون بين البلدين

أكد الرئيس السوري بشار الاسد خلال لقائه وزير الدفاع الايراني أمير حاتمي الاحد على أهمية تطوير التنسيق بين البلدين ووضع خطط تعاون طويلة الامد، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وشدد الاسد خلال اللقاء "على أهمية تطوير عملية التنسيق المشترك ووضع خطط تعاون طويلة الامد".

وكان وزير الدفاع السوري عبد الله أيوب أكد خلال لقائه نظيره الايراني على عمق العلاقات التي تربط بلديهما.

ونقلت الوكالة عن وزير الدفاع السوري قوله "إن العلاقات السورية الايرانية تشكل نموذجا للعلاقات الثنائية بين الدول المستقلة ذات السيادة".

وكان وزير الدفاع الايراني قد صرح قبل زيارته الى دمشق بأنه "سيبحث العلاقات الإقليمية والدولية وسنحاول تمهيد الطريق للمرحلة القادمة من التعاون".

وأشار الى أن "سوريا تمر بمرحلة بالغة الأهمية. إنها تمر بمرحلة حرجة، وهي تدخل مرحلة مهمة جداً من إعادة الإعمار".