الضفة المحتلة: انتعاش سياحي خلال العيد

شهدت الضفة المحتلة طيلة أيام عيد الأضحى المبارك حركة سياحية نشطة وخاصة في المدن والمحافظات السياحية والمتنزهات والفنادق.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ان دراسة تحليلية صادرة عن ادارة شرطة السياحة والاثار اظهرت ان السياحة المحلية والاجنبية قد شهدت ارتفاعا بما نسبته 11% عما كانت عليه في الاعوام الماضية من نفس الفترة، وقد عملت الشرطة على تأمين دخول السياح للأماكن السياحية والمتنزهات وتقديم المساعدة الارشاد والتوجيه لهم .

واضاف ارزيقات ان عدد السياح المحليين والأجانب بلغ 317225 سائحا وسائحة محليين واجانب وسجلت نسبة المبيت بالفنادق ارتفاع بنسبة 1.5% وقد بلغ عدد النزلاء فيها 15770.