وصول حجاج قطاع غزة إلى المدينة المنورة

أكد وزير الأوقاف والشؤن الدينية الشيخ يوسف إدعيس، وصول حجاج المحافظات الجنوبية وعددهم 3320 حاجا وحاجة، مساء اليوم الأحد، إلى المدينة المنورة قادمين من مكة المكرمة.

وقال الشيخ إدعيس، إن "حجاج ضيوف الرحمن من محافظات قطاع غزة بدأوا بالوصول مساء اليوم إلى المدينة المنورة وسيبيتون فيها أربع ليالي يزورون خلالها الأماكن المقدسة، منها: المسجد النبوي وقبر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء ومقبرة البقيع، التي تضم صحابة رسول الله.

وأضاف أن حجاج قطاع غزة وعددهم 3320 حاجا وحاجة سيغادرون المدينة المنورة بدءا من مساء يوم الخميس المقبل على أربعة أفواج في كل فوج ثلاث رحلات من مطار الملك محمد في المدينة المنورة إلى مطار القاهرة الدولي، بمعدل ثلاث رحلات يوميا عبر الخطوط الجوية الفلسطينية.

يشار إلى أن حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لذوي الشهداء وصلوا إلى غزة عبر معبر رفح البري الحدودي، الذي خصص اليوم وغدا لعودة حجاج المكرمة.

وأكد إدعيس أن دخول حجاج المحافظات الشمالية، الذي بدأ مساء أمس السبت سيكتمل اليوم، مشيرا إلى أن 64 حافلة دخلت إلى أرض الوطن حتى اللحظة وسيكتمل دخول الحافلات تباعا طيلة اليوم الأحد.

وأوضح أنه وكادر الأوقاف المختص يتابع سير حجاج فلسطين منذ تحركهم من الأراضي السعودية إلى فلسطين مرورا بالأردن، الأمر الذي تم بيسر وسهولة ولم تحدث إلا حادثة واحدة تم معالجتها لباص تعطل في منطقة تبوك.

ووجه إدعيس الشكر والتقدير لهيئة المعابر والحدود ولهيئات الحدود في السعودية ومصر والأردن، لتسهيل دخول حجاج فلسطين إلى أرض الوطن.