ارتفاع حصيلة جرحى زلزال إيران إلى 310

ارتفعت حصيلة جرحى الزلزال الذي ضرب منطقة "تازه أباد"، بولاية "كرمانشاه" الإيرانية، إلى 310 شخصا، بحسب مؤسسة الطوارئ.

وقالت المؤسسة في بيان، اليوم الأحد، إن السلطات كشفت عن هوية الشخصين الذين فقدا حياتهما في الزلزال، وهما امرأة حامل ورجل في السبعين من عمره.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أصدر تعليماته خلال اتصال مع المسؤولين المحليين بالولاية، بإتمام أعمال البحث والانقاذ بأسرع وقت ممكن وتعويض المتضررين جراء الزلزال.

وفي وقت سابق اليوم، قالت مؤسسة الطوارئ، إن الزلزال الذي وقع فجر الأحد، تسبب بمصرع شخصين وإصابة 241 آخرين.

يشار إلى أن نحو 620 إيرانيا في "كرمانشاه" سقطوا ضحايا زلزال ضرب الحدود الإيرانية العراقية في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.