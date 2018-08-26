روحاني: موقف تركيا من العقوبات الأمريكية ضدنا "يحظى بكل تقدير"

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الموقف الذي أظهرته تركيا إزاء العقوبات الأمريكية ضد بلاده "يحظى بكل تقدير".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الإيراني وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.

وأضاف بيان نشره الموقع الرسمي للرئاسة الإيرانية أن الاتصال الهاتفي بين روحاني والشيخ تميم تناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

ووفقًا للبيان، عبر روحاني خلال الاتصال عن إعجابه وتقديره للموقف التركي إزاء العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وأكّد الرئيس الإيراني لأمير قطر على أهمية بناء تعاون بين بلدان المنطقة.

إلى جانب ذلك، وجه روحاني دعوة للشيخ تميم للمشاركة في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي، التي من المقرر أن تحتضنها طهران بين 13 و15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.