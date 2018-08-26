4 تغييرات "مثيرة" بدوري أبطال أوروبا

ستشهد بطولة دوري أبطال أوروبا عدة تغييرات "مثيرة" هذا الموسم، ستتيح وقتا أكثر للمباريات وفرصة أكبر للاعبين بالمشاركة مع فرقهم.

وسيبدأ تطبيق التغييرات الجديدة مع انطلاق النسخة الجديدة من البطولة، التي ينطلق دور المجموعات بها يوم 18 سبتمبر المقبل.

وهنا أبرز التغييرات في البطولة الأوروبية الأكبر هذا العام:

إزالة "تقييدات" الأندية

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إزالة التقييدات التي تمنع اللاعبين من تمثيل فريقين مختلفين خلال بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيستطيع اللاعبين اللعب لفريق معين في البطولة، ثم الانتقال في يناير واللعب مع فريق آخر في نفس البطولة.

القانون السابق حرم البرازيلي فيليب كوتينيو من اللعب مع برشلونة في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال الموسم الماضي، بسبب تمثيله لليفربول في دور المجموعات.

مشاهدة أكبر للمباريات

ستقام مباريات دور المجموعات في البطولة على وقتين مختلفين وهما الثامنة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، مما يتيح للمشجعين مشاهدة مباراتين بالكامل.

وكان (اليويفا) يعتمد توقيت واحد لمباريات البطولة، وهو 9:45 مساء، مما يصعب متابعة أكثر من مباراة واحدة في نفس الوقت.

تقنية الفيديو

يفكر (اليويفا) جديا بإدخال تقنية الفيديو للتحكيم في مباريات البطولة، ابتداء من دور ربع النهائي، الذي سينطلق في أبريل المقبل.

ويأمل الاتحاد الأوروبي في تقليل عدد الأخطاء التحكيمية التي تشهدها البطولة في الأدوار الحاسمة، وهو ما تكرر في النسخ السابقة.

عودة قوية "للكالتشيو"

للمرة الأولى منذ موسم 2009-2010، تشارك إيطاليا بأربعة فرق في البطولة، وهي يوفنتوس وروما ونابولي وإنتر ميلانو.

واستفادت إيطاليا من القانون الجديد، الذي يؤهل "تلقائيا" 4 فرق من الدول الأربع الكبرى، وهي إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا.