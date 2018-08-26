ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

حبس أب قتل طفليه بإلقائهما في نهر النيل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:58 - 26 اغسطس 2018
نهر النيل نهر النيل
مشاركة

قضت محكمة مصرية بحبس مواطن مصري أقدم على إلقاء طفليه في نهر النيل بشكل متعمد ما أدى لمصرعهما على الفور.

وقررت المحكمة الإبقاء على والد الطفلين البالغ من العمر 33 عاما، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة لوالد الطفلين ريان، 5 سنوات، ومحمد 3 سنوات، اتهامات بالقتل العمد بقيامة بإلقائهما في النيل بمدينة فارسكور بمحافظة دمياط المصرية، لتضليل أجهزة البحث الجنائي بعد ادعائه اختطاف الأطفال من مدينة الملاهي بمدينة سلسيل.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وقام بتمثيل الجريمة في مكان حدوثها من أعلى "كوبري فارسكور" بمحافظة دمياط، وذلك بعد أن واجهته النيابة العامة بدلائل إدانته وكاميرات المراقبة التي رصدت تحركاته من أمام ملاهي "ميت سلسيل" حتى "كوبري فارسكور"، إضافة لوجوده في محطة وقود علي الطريق ومكالمته لزوجته من مكان ارتكاب الواقعة.

متعلقات