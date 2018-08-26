حبس أب قتل طفليه بإلقائهما في نهر النيل

قضت محكمة مصرية بحبس مواطن مصري أقدم على إلقاء طفليه في نهر النيل بشكل متعمد ما أدى لمصرعهما على الفور.

وقررت المحكمة الإبقاء على والد الطفلين البالغ من العمر 33 عاما، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة لوالد الطفلين ريان، 5 سنوات، ومحمد 3 سنوات، اتهامات بالقتل العمد بقيامة بإلقائهما في النيل بمدينة فارسكور بمحافظة دمياط المصرية، لتضليل أجهزة البحث الجنائي بعد ادعائه اختطاف الأطفال من مدينة الملاهي بمدينة سلسيل.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وقام بتمثيل الجريمة في مكان حدوثها من أعلى "كوبري فارسكور" بمحافظة دمياط، وذلك بعد أن واجهته النيابة العامة بدلائل إدانته وكاميرات المراقبة التي رصدت تحركاته من أمام ملاهي "ميت سلسيل" حتى "كوبري فارسكور"، إضافة لوجوده في محطة وقود علي الطريق ومكالمته لزوجته من مكان ارتكاب الواقعة.