موافقة إسرائيلية

قالت صحيفة إسرائيلية، الأحد: إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أبدى استعداده للسماح بتسهيلات في قطاع غزة المحاصر "مقابل استمرار الهدوء"، وفق تعبيرها.

ونقلت صحيفة إسرائيلي اليوم عن "مصدر إسرائيلي مقرّب من نتنياهو" لم تسمه قوله إن "إسرائيل" "مستعدة من حيث المبدأ لزيادة التيار الكهربائي ودفع رواتب موظفي السلطة بتمويل قطري، لكن شريطة أن يسود الهدوء الكامل منطقة الجنوب على غرار الوضع الذي ساد بعد حرب العام 2014".

ولفت المصدر أن "الحوار حول ممر مائي بين غزة وقبرص سيكون بعد استعادة الهدوء الكامل في الجنوب"، مضيفاً: "هدفنا هو التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار بما في ذلك الهدوء حول السياج الفاصل، ولا يمكن التقدم لأي مرحلة دون تحقيق الهدوء".

وأكد المصدر الإسرائيلي وجود إجراء مفاوضات غير مباشرة مع المقاومة الفلسطينية عبر وسطاء بشأن الأوضاع في قطاع غزة، إلا أن برر ما سماه "التحسن في الوضع الأمني في الجنوب إلى الضربات التي وجهها الجيش لحماس مؤخرا"، حسب زعمه.