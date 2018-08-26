4.4 مليارات دولار ينفقها الكنديون على الحشيش

أظهرت معطيات أعلنتها هيئة الإحصاء الكندية أن مواطنيها أنفقوا نحو 4.4 مليارات دولار أميركي لشراء مخدر الحشيش خلال العام الماضي.

وأشارت الهيئة -في بيان لها السبت- إلى أن 90%من الحشيش دخل كندا بطرق غير قانونية.

وتشهد مبيعات الحشيش في عموم البلاد -وفق هيئة الإحصاء- منحى تصاعديا باستمرار، وأنها ستتخطى ستة مليارات دولار كندي (4.6 مليارات دولار أميركي) خلال العام الجاري.

وأوضحت الهيئة أن وصف الحشيش من قبل الأطباء للمرضى ساهم في زيادة مبيعاته.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الفدرالية أنها ستسمح ببيع الحشيش اعتبارا من 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ولا توجد إحصائيات رسمية حول عدد المتعاطين الحشيش، إلا أن التقديرات تشير إلى أنهم يبلغون نحو 5 ملايين شخص، ينفق الواحد منهم على هذا المخدر نحو 920 دولارا أميركيا سنويا.