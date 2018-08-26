صحيفة: روسيا تبني أقمارا صناعية قاتلة

نشرت صحيفة "ناشيونال انتيريست" تقريرا يتهم روسيا بإنشاء "أقمار صناعية قاتلة". ووفقا للصحيفة، فإن هذه الأقمار قادرة على الانتقال داخل مدارها، وتستطيع تعطيل أو إصلاح أقمار صناعية أخرى.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية، إيليم بوبليت، إعلانها عن وجود برنامج روسي لتطوير "أقمار صناعية قاتلة".

في المقابل، أكدت السلطات الروسية أن المركبات الفضائية ذات الأرقام (2491, 2499, 2504 и 2519) تم تصميمها لإصلاح الأجسام في الفضاء بمساعدة مجموعة من الأدوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن قلق الولايات المتحدة جاء بعد نشاط غير مفهوم من قبل المركبات الفضائية التي تم ذكرها مسبقا والتي تحمل الأرقام (2491, 2499, 2504 и 2519)، كما أنه تم إخفاء تثبيت محرك بلازمي على قمر "كوسموس-2499".

ويشار إلى أن عسكرة الفضاء محظورة بموجب اتفاقية تم توقيعها في عام 1967.