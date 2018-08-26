خماسي ريال مدريد خارج الحسابات أمام جيرونا

اختار جولين لوبيتيجي، المدير الفني لريال مدريد، 20 لاعبًا، في قائمة مباراة الفريق أمام نظيره جيرونا، في اللقاء الذي يجمعهما اليوم الأحد، بالجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني.

واستبعد لوبتيجي، الموهبة البرازيلية فينيسيوس جونيور، إضافة إلى أندري لونين، خيسوس فاييخو، سيرجيو ريجيلون، فيدي فالفيردي.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، كاسيا.

الدفاع: كارفخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا.

الوسط: كروس، مودريتش، يورنتي، كاسيميرو، أسينسيو، إيسكو، سيبايوس.

الهجوم: بنزيما، بيل، فاسكيز، مايورال.